ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

В ВОЗ сообщили, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако в различных регионах различная ситуация.

- Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, - отметила она. - В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67-68 тыс. смертей, — сообщила ван Керкхове в ходе прямой трансляции, где она отвечала на вопросы пользователей.

Специалист уточнила, что рост заболеваемости сейчас наблюдается в Северной и Южной Америках, в Европе показатель снижается, но растет смертность, а в Африке показатель снижается. Если учитывать, что пандемия длится уже 20 месяцев, и у мира есть инструменты для борьбы с вирусом, то ситуация вызывает беспокойство, подытожила ван Керкхове.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что темпы распространения нового “мю”-штамма коронавируса в мире снижаются. Однако специалисты продолжат следить за ним. В ВОЗ также отмечают, что пока не могут предоставить данных об устойчивости "мю"-штамма к существующим вакцинам. Чтобы сделать это, специалисты проведут дополнительные исследования.