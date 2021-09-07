Украина ввела санкции против российского офицера

Владимир Зеленский ввел санкции против российского офицера Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ на три года против гражданина России подполковника Ивана Кузнецова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — гласит текст документ.

В решении СНБО отмечено, что Кузнецов "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики". Рестрикции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и прочее.

В июле Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и ее подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Также указ предусматривает рестрикции в отношении сооснователей компании — Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука. Срок действия — три года. Кроме того, под санкции попали компании, связанные с непризнанной Донецкой народной республикой, а также с Республикой Крым.