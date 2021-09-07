Презентация новых продуктов Apple пройдет 14 сентября 2021 года

Компания Apple может представить новый iPhone 14 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Следующая презентация новых продуктов Apple состоится 14 сентября 2021 года. Об этом рассказал IT-журналист Майк Херли в Twitter.

В сообщении американской компании указано, что осеннее мероприятие пройдет 14 сентября в 20:00 по московскому времени. Презентация получала название "Включение из Калифорнии" и состоится в онлайн-формате. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте Apple или в приложении Apple TV.

Специалисты полагают, что на презентации Apple представит новые гаджеты: смартфоны серии iPhone 13, обновленные часы Apple Watch и планшеты iPad.

Ранее появилась информация, что операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба создателя ОС, американской компании Microsoft. В компании уточнили, что в этот день начнется развертывание бесплатного обновления для всех пользователей. Также ОС нового поколения будет загружена на новые компьютеры, доступные в рознице. В Microsoft уточнили, что сначала обновление смогут загрузить владельцы тех компьютеров, которые отвечают требованиям новой ОС. Предполагается, что полный цикл обновления завершится до осени следующего года.