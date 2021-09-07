В Минфине сообщили, что 18 миллиардов долларов от МВФ пойдут в золотовалютные резервы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полученные от Международного валютного фонда (МВФ) 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Тимур Максимов.

- Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, - это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но у России подобного рода проблем нет, поэтому для нас данный актив большой роли не сыграет, - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

В конце августа текущего года вступило в силу решение МВФ о распределении спецправ заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.

Напомним, международные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы. В частности, они состоят из монетарного золота и средств в иностранной валюте.

Как ранее писал сайт kp.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 618,181 миллиарда долларов. 1 августа они составляли 601,003 миллиарда. За август резервы выросли на 17,178 миллиарда долларов, или на 2,9 процент, таким образом обновив исторический рекорд.