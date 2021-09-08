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В мире8 сентября 2021 1:47

Байден на год продлил в США режим ЧС из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Американский лидер отмечает, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и угрозы иностранного вмешательства"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Байден на год продлил в США режим ЧС из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Байден на год продлил в США режим ЧС из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден принял решение продлить на один год действие указа, который предусматривает применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

- Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в Америке, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и подрывом общественного доверия к ним, - приводятся слова главы государства в сообщении.

Данный указ позволял Штатам несколько раз вводить санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым ей вмешательством в процесс американский избирательный процесс.

Напомним, ранее Москва неоднократно отвергала обвинения американской стороны о всевозможных приписываемых ей попытках оказать влияние на ход выборов в Соединенных Штатах.