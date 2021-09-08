Экс-депутат Рады перечислил возможные места встречи Зеленского с Путиным Фото: Александр КОЦ

Экс-депутат украинской Рады Евгений Мураев предположил, в каких местах может состояться встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его мнению, переговоры глав государств могут состояться в Крыму, Москве или даже на территории республики Беларусь. При этом Мураев считает, что из-за важности саммита для Киева, Зеленскому, вероятно, придется согласиться на встречу со своим российским коллегой.

- Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. ... И кстати, может быть еще в Крыму. Это было бы красиво, - рассказал бывший депутат в эфире телеканала "НАШ".

Также он отметил, что существует малая вероятность, что встреча президентов может пройти в Минске.

- Ну кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть, - добавил Мураев.

Ранее Путин заявлял о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Глава государства отмечал, что если президент Украины хочет начать восстановление отношений с РФ, то российские власти будут это приветствовать.