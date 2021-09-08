Байден обвинил Россию и Китай в попытках достичь договоренностей с талибами* Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Россия, Китай, Иран и Пакистан попытаются достичь договоренностей с радикальным движением Талибан*. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома после поездки в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Его слова цитирует агентство Reuters.

В частности, отвечая на вопрос о рисках возможного финансирования талибов* со стороны Китая, американский лидер рассказал, что в данном вопросе у китайской стороны есть проблемы.

- У Китая есть серьезные проблемы с талибами*... Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами*, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать, - заявил Байден во время своего выступления.

Ранее сообщалось, что в Афганистане были названы первые имена людей, которые составят новое правительство страны. Так, 7 сентября стало известно, что премьер-министром был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавит исполнительную власть в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация