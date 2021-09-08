CNN: CША деньгами помогли Украине в спецоперации по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США оказывало финансовую помощь Киеву в подготовке спецоперации по задержанию 33 россиян на территории республики Беларусь в 2020 году. Об этом 8 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

По данным источника канала, американцы также помогали Незалежной технической поддержкой, а также проведением консультаций. Однако неназванный американский чиновник заявил, что все это "неправда". По его мнению, подобного рода заявления могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы Америки.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 июля 2020 года в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании "Вагнер", обвинили в "приготовлении к участию в массовых беспорядках" и подшили к делу местных оппозиционеров. Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показала, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали.

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