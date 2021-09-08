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В мире8 сентября 2021 5:38

Экс-посол США Хербст считает, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет

По его мнению, в основном это связано с противодействием этому процессу внутри альянса
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие.

По его мнению, это свяно с существующим внутри альянса противодействием, который боится вызвать негативную реакцию со стороны России. Об этом экс-посол заявил во время выступления на видеосеминаре в вашингтонском Атлантическом совете.

- Я не думаю, что вопрос об этом стоит. Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, 10 лет и уж точно в следующие 5 лет. ... Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность, - сказал Хербст.