Экс-посол США Хербст считает, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие.

По его мнению, это свяно с существующим внутри альянса противодействием, который боится вызвать негативную реакцию со стороны России. Об этом экс-посол заявил во время выступления на видеосеминаре в вашингтонском Атлантическом совете.

- Я не думаю, что вопрос об этом стоит. Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, 10 лет и уж точно в следующие 5 лет. ... Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность, - сказал Хербст.