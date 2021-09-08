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Происшествия8 сентября 2021 6:03

На западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1

Очаг залегал на глубине 10 км
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1

На западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1

Фото: REUTERS

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила о землетрясении, которое произошло у города Акапулько в юго-западном штате Герреро.

По данным специалистов, магнитуда составила 7,1 балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от Акапулько. Этот курорт расположен примерно в 300 км от Мехико.

Из-за природного катаклизма в столице Мексики сработала система оповещения. Пока информация о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, как 7 августа у побережья Греции в Эгейском море произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии примерно 68,3 километра к юго-западу от города Кос, население которого составляет около 19 тысяч человек. Очаг землетрясение залегал на глубине 10,7 километра.