Байден заявил об угрозе изменения климата для США и мира Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что изменения климата на планете представляет собой угрозу как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Об этом сообщил журналистам во время поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана "Ида".

- Нам следует послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас "красный код", страна и мир в опасности, - цитирует словам президента страны телеканал CNN.

Также Байден отметил необходимость не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят на территории страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, 31 августа 2021 года США накрыл сильнейший ураган "Ида". В частности, он достиг северо-восточных штатов страны. Основной удар стихии пришелся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильванию. В результате природного катаклизма оказались разрушены жилые дома и различные здания. Также из-за стихии погибли около 40 человек.