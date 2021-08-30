Зона стихийного бедствия: США атакованы разрушительным ураганом «Ида»

Oжидать окончания проливных дождей и сильного ветра в Луизиане и соседних с ней штатах не стоит до конца этой недели Фото: REUTERS

На юго-восточное побережье США обрушился ураган «Ида».

К утру понедельника проливные дожди и сильный ветер наблюдаются на большей части штата Луизиана, а также в Миссисипи и Флориде.

В Луизиане скорость ветра достигает 240 км/ч, ветер срывает крыши с домов, валит деревья, меняет течение рек.

США атакованы разрушительным ураганом «Ида» Фото: REUTERS

Сила урагана изменила направление течения реки Миссисипи, подняв ее уровень более чем на 2 метра. Ветер нагнал морскую воду в устье реки, которая начала затапливать кварталы Нового Орлеана.

В Луизиане более миллиона человек остались без электричества из-за обрывов линий электропередач. Весь город Новый Орлеан, 16 лет пострадавший от разрушительного урагана «Катрина», сейчас обесточен.

Есть и первая жертва: в Луизиане мужчина погиб, находясь в автомобиле, на который упало дерево.

Прогнозы метеорологов разноречивы Фото: REUTERS

Жертвами «Катрины» - самого разрушительного урагана в истории США – в 2005 году стали более 1500 человек, 700 тыс. семей остались без крова.

Федеральное правительство объявило Луизиану зоной стихийного бедствия. Президент США Джо Байден распорядился направить всю необходимую помощь жителям пострадавшего штата.

К утру понедельника проливные дожди и сильный ветер наблюдаются на большей части штата Луизиана, а также в Миссисипи и Флориде Фото: REUTERS

Прогнозы метеорологов разноречивы: категория «Иды» понижена сразу на 2 пункта – с 4-ой категории на 2-ую, что означает снижение ее силы и разрушительных последствий, но ожидать окончания проливных дождей и сильного ветра в Луизиане и соседних с ней штатах не стоит до конца этой недели.