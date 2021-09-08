Вильфанд пообещал москвичам осадки и тепло в бабье лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бабье лето с температурой до плюс 20-23 градусов ожидает жителей Москвы на этой неделе. Тем не менее, оно не будет классическим, поскольку будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам, с четверга, 9 октября, по субботу, 11 октября, температурный фон будет на уровне 18-20 градусов тепла, а в воскресенье, 12 октября, температура воздуха поднимется до 23 градусов.

«При этом погода не будет антициклонической. Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето. Ну ладно, обойдемся без классики», - приводит ТАСС слова специалиста.

Напомним, ранее Вильфанд рассказывал, что бабье лето придет в столицу в середине этой недели, отметив, что уже в среду, 8 сентября, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.