Видео дома в Ногинске, обрушившегося после взрыва газа, появилось в Сеть

Видео дома в Ногинске, обрушившегося после взрыва газа, выложили в Сеть Фото: скриншот

В среду, 8 сентября, произошел взрыв в городском округе Богородский в Подмосковье, в Ногинске. Видео происшествия появилось в Сети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после взрыва не было. В результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, повреждены пять квартир

На кадрах можно увидеть выбитые окна на втором и третьем этаже, а также обрушившийся переход между этажей.

Как сообщает МЧС России, после взрыва газа в подмосковном Ногинске три человека, в том числе два ребенка, спасены. На данный момент к спасательным работам привлечено свыше 60 человек и 24 единиц техники. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи.