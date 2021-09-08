Три человека спасены после взрыва газа в жилом доме в Ногинске Фото: скриншот

Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает МЧС России.

Как сообщают в ведомстве на данный момент проводятся поисково-спасательные работы. Дополнительно на место происшествия следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. На данный момент привлечено свыше 60 человек и 24 единиц техники. «Спасены три человека, в том числе два ребенка», - сообщают в министерстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после взрыва не было. В результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Как уточнили в МЧС России, произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, а также были повреждены пять квартир.