17 человек погибли при затоплении больницы в Мексике

Пациентов эвакуируют из больницы города Тула. Фото: Кадр видео

Как минимум 17 пациентов больницы в штате Идальго в центральной Мексике стали жертвами наводнения. Об этом на своей странице в Twitter рассказал президент страны Андрес Мануэль.

По его словам, гибель людей случилась из-за выхода из берегов реки рядом с мексиканским городом Тула. Глава государства подчеркнул, что он глубоко опечален произошедшей трагедией.

Он также призвал жителей близлежащих низинных районов не медлить и как можно скорее переехать в приюты или к родственникам.

"Много воды выпало по всей долине Мексики, и дождь будет продолжаться", - предупредил Андрес Мануэль.

Отметим, что в зоне наводнения в мексиканской Туле оказались порядка 2 тысяч домов. К ликвидации последствий стихии привлекли свыше тысячи бойцов Нацгвардии, полторы сотни полицейских и десятки спасателей.

Как ранее писал сайт kp.ru национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила о землетрясении, которое произошло у города Акапулько в юго-западном штате Герреро. По данным специалистов, магнитуда составила 7,1 балла.