1,6 млн человек остались без света из-за землетрясения в Мексике

В юго-западной части Мексики произошло землетрясение. Фото: REUTERS

13% мексиканцев, проживающих в трех штатах и столице, оказались обесточенными из-за мощного землетрясения, которое произошло в юго-западной части Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную комиссию по электричеству.

Речь идет об 1,6 млн человек, проживающих в Мехико, а также штатах Герреро, Морелосе и Оахаке.

Во время подземных толчков, магнитуда которых достигала 7,1 балла, в Мехико сработала система оповещения. О масштабе разрушений официальной информации пока не имеется.

Как ранее писал сайт kp.ru, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от курорта Акапулько, расположенного приблизительно в 300 км от Мехико.

Кстати, в центральной части страны погибли люди в результате другой стихии – наводнения. По словам президента Андреса Мануэля, 17 пациентов больницы в штате Идальго в центральной Мексике скончались во время затопления медучреждения.