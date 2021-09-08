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Происшествия8 сентября 2021 9:15

1,6 млн человек остались без света из-за землетрясения в Мексике

Обесточенными оказались штаты Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В юго-западной части Мексики произошло землетрясение.

В юго-западной части Мексики произошло землетрясение.

Фото: REUTERS

13% мексиканцев, проживающих в трех штатах и столице, оказались обесточенными из-за мощного землетрясения, которое произошло в юго-западной части Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную комиссию по электричеству.

Речь идет об 1,6 млн человек, проживающих в Мехико, а также штатах Герреро, Морелосе и Оахаке.

Во время подземных толчков, магнитуда которых достигала 7,1 балла, в Мехико сработала система оповещения. О масштабе разрушений официальной информации пока не имеется.

Как ранее писал сайт kp.ru, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от курорта Акапулько, расположенного приблизительно в 300 км от Мехико.

Кстати, в центральной части страны погибли люди в результате другой стихии – наводнения. По словам президента Андреса Мануэля, 17 пациентов больницы в штате Идальго в центральной Мексике скончались во время затопления медучреждения.

1,6 млн человек остались без света из-за землетрясения в Мексике