Сбой в работе Telegram произошел 8 сентября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 8 сентября, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Большинство пользователей не могут подключиться к мессенджеру.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, примерно 75 процентов пользователей Telegram сообщают о проблемах подключением к мессенджеру, а еще 25 процентов жалуются на проблемы с отправками сообщений.

Наибольшее количество неполадок в России в работе Telegram стали отмечать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, отмечены проблемы во Франции и Германии.

Последние сбои в работе Telegram были зарегистрированы 24 и 9 августа.

Напомним, несколько дней назад, 3 сентября, с проблемами сбоев столкнулись пользователи «Вконтакте». Чаще всего с проблемами сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей испытывали трудности с загрузкой новостной ленты.