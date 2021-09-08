В ВОЗ заявили о невозможности ликвидации коронавируса Фото: REUTERS

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что пандемия COVID-19 будет продолжаться еще очень долго, а сама по себе коронавирусная инфекция продолжит существовать в человеческой популяции.

«Если мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если мы сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена. Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Этот вирус останется с нами», - заявил директор программы ВОЗ.

Как он отметил, организация не собирается заниматься ликвидацией или искоренением вируса, поскольку это маловероятно. По его словам, пандемия еще будет продолжаться очень долго, что определяется тем, как много людей тяжело переносят COVID-19, как много от него погибает и в какой степени контролируется передача вируса.

Коллегу поддержала специалист ВОЗ Мария ван Керкхове. «Мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась», - отметила, добавив, что мир упустил возможность предотвратить пандемию на ранней стадии.

Напомним, накануне Мария ван Керкхове сообщила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом, отметив, что в различных регионах сегодня различная ситуация, а также указала на рост смертности.