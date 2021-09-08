Пушков заявил о желании Украины «высосать» деньги из НАТО

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина стремится в НАТО, чтобы «высасывать деньги» и сталкивать Североатлантический альянс с Москвой. Таким образом член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывания бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, который ранее сообщил, что не видит в ближайшие десять лет перспектив для вступления незалежной в военно-политический блок.

Как считает российский сенатор, американский дипломат маниакально поддерживает Киев, однако понимает, что в обозримой перспективе страну не протащить в НАТО.

«Причина проста: большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины. И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что слова Хербста являются мелким, однако плохим сигналом для украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее бывший американский посол в Киеве заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие. По его мнению, в основном это связано с противодействием этому процессу внутри альянса.