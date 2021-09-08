На АЗС "Хамаока" в Японии произошла утечка радиоактивной воды

8 сентября на остановленном третьем реакторе АЭС "Хамаока" в префектуре Сидзуока произошла утечка четырех литров радиоактивной воды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8 сентября на остановленном третьем реакторе АЭС "Хамаока" в префектуре Сидзуока произошла утечка четырех литров радиоактивной воды. Об этом сообщает японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на оператора станции Chubu Electric Power.

Инцидент произошел на втором этаже третьего энергоблока.

Часть воды попала на одежду работника АЭС, который находился в помещении. Открытые участки тела не задеты.

Компания-оператор сообщает, что увеличения радиоактивного фона за пределами станции замечено не было.

АЭС «Хамаока» введена в эксплуатацию 1974 году. По прогнозам сейсмологов, в ближайшие 30 лет в районе электростанции планируются сильные землетрясения. Правительство Японии приняло решение о закрытии станции.

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