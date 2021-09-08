МИД Китая заявил, что готов к диалогу с новым правительством Афганистана

Новое правительство Афганистана было сформировано 7 сентября 2021 года Фото: REUTERS

МИД Китая прокомментировал создание временного правительства в Афганистане. Накануне в стране объявили, кто станет главой кабинета министров, МВД и других ведомств.

Как сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве, формирование временного правительства в Афганистане - необходимый шаг для восстановления порядка в стране. Дипломаты выражают надежду, что новая власть в стране будет толерантной и окажет противодействие терроризму.

"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства", - заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что думают власти США об установлении новой власти в Афганистане. По ее словам, на данный момент Белый дом не торопится с принятием решения о том, признавать или не признавать власть "Талибана"*.

*Запрещенная в России террористическая организация