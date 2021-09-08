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Политика8 сентября 2021 11:18

Лукашенко собирается на встрече с Путиным обсудить Афганистан

Белорусский лидер рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что встрече с российским коллегой Владимиром Путиным состоится уже завтра, 9 сентября, и назвал основные темы, которые намерен обсудить, среди которых проблема Афганистана, отметив, что и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся.

«Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера в ходе встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым в среду, 8 сентября.

Напомним, ранее МИД Белоруссии назвал главные темы на встрече Путина и Лукашенко. В ведомстве заявили, что главным на повестке дня будет подготовка 28 союзных программ и их реализация.