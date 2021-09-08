Мишустин: объем ВВП РФ достиг допандемийного уровня

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экономика России восстановилась в июне текущего года, и объем Валового внутреннего продукта РФ достиг допандемийного уровня. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Наша экономика восстановилась уже в июне, объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня», - заявил председатель правительства на пленарном заседании Московского финансового форума.

Мишустин заявила, что в последнее время поступление доходов в бюджет существенно выросло за счет предпринятым властями мерам. «К концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года», - заявил премьер-министр, отметив, что при этом увеличиваются не только доходы федерального бюджета, но и доходы российских регионов, «а значит, растут их возможности».

Как сообщил глава правительства, рост ВВП России за первое полугодие, по предварительным оценкам, составил 4,8 процента.

«По предварительной оценке Росстата, в первом полугодии объем ВВП вырос на 4,8%, этот темп существенно превышает уровень, который мы осторожно год назад закладывали в общенациональный план, и уверенно превышает допандемические значения», - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что этап восстановления экономики России практически завершен.