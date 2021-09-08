Евросоюз продлил персональные санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 8 сентября, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза в очередной, 15-й раз, одобрили продление персональных санкций в отношение российских физических лиц и организаций за так называемый подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Теперь Совет Евросоюза должен принять по согласованной послами письменной процедуре официальное постановление, после его публикации в «Официальном журнале» ЕС данное продление вступит в силу.

На сегодняшний день в санкционном списке числятся 177 физических и 48 юридических лиц. Ограничения распространяются на поездки в страны Евросоюза, замораживание финансовых активов, а также запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов.

Данные санкции продлеваются на полгода. Ранее эти ограничения продлевались в марте 2021 года на период до 15 сентября 2021 года. Введены эти меры были 17 марта 2014 года.