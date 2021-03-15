Продление санкций ЕС против России из-за Украины вступит в силу 16 марта 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постановление Совета Евросоюза от 12 марта о продлении на полгода санкций против некоторых физических и юридических лиц из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в понедельник, 15 марта, опубликовали в «Официальном журнале» ЕС. В документе говорится, что продление санкций против России вступает в силу на следующий день после данной публикации, то есть с 16 марта 2021 года.

Ограничения предусматривают запрет на поездки на территорию стран Евросоюза, замораживание финансовых активов, а также запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список россиянам.

- Настоящие санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам, - говорится в документе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз продлил персональные санкции против России до 15 сентября текущего года.