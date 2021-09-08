Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. 8 сентября он погиб на учениях в Норильске.

Отвечая на вопрос журналистов, в курсе ли глава государства трагической ситуации, Песков ответил коротко: "Да".

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгению Зиничеву было 55 лет. Он трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека.

Зиничев отдал жизнь работе в органах. В 2016 году он в статусе исполняющего обязанности на протяжении двух месяцев возглавлял Калининградскую область, но покинул пост по собственному желанию, после чего получил должность замдиректора ФСБ. С 2018 года Евгений Зиничев возглавлял МЧС.

За время работы Зиничев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.