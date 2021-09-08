Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях в Норильске

Евгений Зиничев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске в возрасте 55 лет. Об этом сообщает ведомство, отметив, что глава министерства спас жизнь человека на межведомственных учениях.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», - говорится в заявлении министерстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текучего года. Глава МЧС РФ осмотрел ход строительства, а также обустройство прилегающей территории, и пообщался с представителями подрядной организации. Министр лично должен проконтролировать выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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