Кремль: по итогам переговоров Путина и Лукашенко не планируется подписание документов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не планируется подписание каких-либо документов. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, насколько я знаю, какие-то документы не планируются», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что лидеры двух стран затронут ситуацию в Афганистане, однако главной темой обсуждения станут отношения Москвы и Минска.

«Безусловно, ситуация в Афганистане - это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях», - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, накануне белорусский лидер напомнил, что встреча с российским президентом состоится уже завтра, 9 сентября, и назвал основные темы, которые намерен обсудить, среди которых ситуацию в Евразийском экономическом союзе, а также проблема Афганистана, отметив, что и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся.