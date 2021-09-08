Оператор, которого пытался спасти Зиничев, тоже погиб

Глава МЧС Евгений Зиничев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна судьба оператора, который вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым участвовал в учениях в Норильске. Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Телеграм-канале, Зиничев отдал жизнь, спасая рухнувшего с обрыва оператора. К сожалению, последний также скончался.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - рассказала Симоньян.

Она отметила, что Зиничев погиб как спасатель, каковым он и являлся. Главе МЧС было 55 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин уже в курсе гибели главы МЧС. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.