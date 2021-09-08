Мишустин заявил, что работа над федеральным бюджетом на 2022-2024 годы находится на финальной стадии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: ТАСС

Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы будет внесен в Госдуму в установленные сроки, работа над ним уже почти закончена. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая на Московском финансовом форуме премьер рассказал, что работа над очередных трехлетним бюджетом находится на финальной стадии. Накануне бюджетная комиссия одобрила прогноз социально-экономического развития и характеристики основного финансового документа страны.

"Главное, что бюджет обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ, позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию, достичь национальных целей развития", - подчеркнул Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, почему стали возможными дополнительные социальные выплаты пенсионерам и военным в 2021 году. По его словам, казна получила деньги, которые пошли на эти цели, благодаря восстановлению экономики.