Депутат Шхагошев назвал главу МЧС Зинчева смелым и храбрым человеком

Евгению Зиничеву было 55 лет. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал сообщение о гибели Евгения Зиничева. Политик заявил, что глава МЧС был храбрым, отважным человеком.

«Искренние соболезнования родным и близким. Конечно, я с ним общался... То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком», — цитирует депутата RT.

О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября. Он погиб, спасая жизнь человека.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», - говорится в заявлении министерстве.