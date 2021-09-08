В России создадут цифровую платформу для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создадут цифровую платформу для взаимодействия между грузоотправителями, перевозчиками и операторами грузовых железнодорожных перевозок на недискриминационной основе.

Соответствующий документ опубликован в среду, 8 сентября, на официальном портале правовой информации. Пункт содержится в распоряжении правительства, которое утверждает Национальный план развития конкуренции в России на 2021 - 2025 годы.

Российские железные дороги (РЖД) на сегодняшний день предлагают своим клиентам собственные цифровые сервисы для заказа перевозки железнодорожным транспортом. В частности, у холдинга есть электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где представлены предложения операторов и возможность оформления заявки на транспортировку.

Напомним, ранее в России обновили правила перевозки животных в поездах. В частности, перевозчик будет обеспечивать условия для того, чтобы напоить животных.