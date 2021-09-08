Вместе с Зиничевым погиб Александр Мельник, режиссер "Новой земли"

Российский режиссер Александр Мельник Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Стала известна личность оператора, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев. Им оказался известный российский режиссер Александр Мельник, сообщает Вести.ru

Как писал сайт kp.ru ранее, трагедия произошла во время учений в Норильске. Зиничев и Мельник стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС первым бросился ему на помощь, но разбился о выступавший из воды камень. В результате трагической случайности и Зиничев, и Мельник погибли.

Стоит отметить, что Александр Мельник - известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссёров России. Одна из самых известных его работ - фильм "Территория", который рассказывает об открытии грандиозного месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР. А в 2008 году Мельник стал режиссером художественного фильма-притчи "Новая земля".

Тела Мельника и Зиничева будут доставлены из Норильска в Москву в ближайшее время.