Посол Афганистана в Душанбе: большая часть Панджшерского ущелья находится под контролем сопротивления Фото: REUTERS

Большая часть Панджшерского ущелья находится под контролем Фронта сопротивления. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал посол Афганистана в Душанбе.

Как сообщил дипломат, в ряды сопротивления в Панджшере примыкают все национальности Афганистана, не принявшие режим талибов*, в том числе узбеки, пуштуны и хазарейцы. По его словам, все 67 афганских посольств в мире также не признают режим радикального движения.

Напомним, ранее представители «Талибан»* объявили, о взятии под контроль провинции Панджшер. В честь этого боевики движения устроили «праздничную стрельбу» в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены по меньшей мере 70 человек. Накануне, 7 сентября, силы Фронта сопротивления заявили, что столкновениях с талибами* в провинции Панджшер продолжаются.

*Запрещенная в России террористическая организация