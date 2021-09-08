Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ Фото: REUTERS

Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Государственную думу России, указав на то, что эти выборы проводятся на территории Крыма, а также отметив привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Заявление на заседании украинского парламента в среду,8 сентября, поддержали 318 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем заявлении парламент Украины обратился к Европейскому Союзу, Совету Безопасности, Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), НАТО, а также «другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам».

В документе говорится о том, что проведение выборов в Государственную думу России на «временно оккупированной территории Украины» является незаконным, поэтому делает невозможным признание их результатов.

Украинские депутаты также призвали своих партнеров применить санкции в отношении представителей органов власти Крыма и республик Донбасса, а также тех, кто привлекает жителей данных территорий к выборам.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Москву с 17 по 19 сентября, чтобы оценить проведение выборов в Государственную думу РФ.