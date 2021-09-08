Минпромторг сообщил, что серийный выпуск водородного транспорта в России начнется к 2023 году

Автобус, работающий на водороде, может скоро появиться в Москве Фото: Павел КЛОКОВ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда в стране начнется серийный выпуск водородного коммерческого транспорта. По его словам, это произойдет уже в 2023 году.

Водородный транспорт оснащается не двигателем внутреннего сгорания, а электромотором, который получает энергию от химической реакции внутри топливных ячеек, заправляемых водородом. Как отметил Денис Мантуров, после того, как в 2023 году выпуск такого транспорта в России станет серийным, он будет включен в программу льготного лизинга.

Также, рассказал глава Минпромторга, регионам придется подготовиться к обновлению автопарка. Для использования водородного транспорта нужны зарядная и заправочная инфраструктуры, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2021 году на улицах Москвы появится автобус, работающий на водородных топливных элементах. Опытный образец был создан на дочернем предприятии КамАЗа — НефАЗе. Главное преимущество такого автобуса — увеличенный пробег, если сравнивать с электробусами.