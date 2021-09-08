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Политика8 сентября 2021 15:59

Путин сообщил главе Евросовета, что Украина уклоняется от обязательств по налаживанию диалога с Донбассом

Россия по-прежнему выступает за активизацию переговоров между сторонами
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти. По его мнению, они уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом.

Об этом Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Их телефонный разговор состоялся днем 8 сентября.

"Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - раскрывает пресс-служба Кремля содержание разговора.

Отмечается, что российская сторона по-прежнему настаивает на активизации переговоров между сторонами, чтобы реализовать заключенные в 2015 году Минские соглашения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин и Шарль Мишель также обсудили ситуацию в Афганистане. Накануне в стране было принято новое правительство.