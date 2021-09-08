Китай предоставит Афганистану помощь на 30 миллионов долларов

Накануне в Афганистане объявили состав нового правительства Фото: REUTERS

Китайские власти выразили готовность оказать Афганистану помощь. Как сообщил глава МИД КНР Ван И, речь идет о сумме в 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов).

По словам Ван И, решение об экстренной помощи было принято в связи с потребностями, которые испытывает сегодня афганский народ. На 30 миллионов долларов Китай закупит и передаст Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцину и медикаменты.

Условие для получения гуманитарной помощи - создание в Афганистане подходящих условий в сфере безопасности, добавил Ван И. Он подчеркнул, что в этом случае Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, пишет РИА Новости.

Как ранее писал kp.ru, глава Евросовета Шарль Мишель пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Афганистане - 15 августа 2021 года власть в стране захватил "Талибан"*. После установления контроля над всей территорией страны, включая зону сопротивления в Панджшере, талибы* объявили нового главу страны и новое афганское правительство. Новый состав кабмина был озвучен накануне, 7 сентября.

*Запрещенная в России террористическая организация