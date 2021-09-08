Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Афганистане - 15 августа 2021 года власть в стране захватил "Талибан"*. После установления контроля над всей территорией страны, включая зону сопротивления в Панджшере, талибы* объявили нового главу страны и новое афганское правительство. Новый состав кабмина был озвучен накануне, 7 сентября.

Глава Евросовета сообщил, что провел с Путиным телефонный разговор.

"Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе", - написал Шарль Мишель в своем Твиттере.

Как ранее писал сайт kp.ru, переговоров между Москвой и новым правительством Афганистана на сегодняшний день не планируется. Такое заявление в среду, 8 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Москва продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в стране после объявления состава нового кабмина.

*Запрещенная в России террористическая организация.