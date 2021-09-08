Пострадавший от взрыва жилой дом в Ногинске подлежит восстановлению

Взрыв произошел утром 8 сентября Фото: кадр из видео очевидцев

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что жилой дом в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв газа, скорее всего, подлежит восстановлению.

Пострадавший от взрыва дом имеет девять этажей. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже здания, после него часть внешней страны и перекрытия обрушились, пострадало как минимум восемь квартир со второго по пятый этаж. Возгорания в результате инцидента не последовало.

Евгений Хромушин провел собрание с жителями пострадавшего дома, пишет ТАСС. Он отметил, что, по предварительным данным, дом можно восстановить. Заключение экспертизы, которое будет получено 9 сентября, установит, насколько это реально.

Как ранее писал сайт kp.ru, после взрыва из дома эвакуировали 173 человека. Восемь человек увезли в больницу, среди них две девочки 5 и 10 лет. Предварительно СКР сообщил о двух погибших.