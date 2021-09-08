Решетников заявил о "выздоровлении" российской экономики после пандемии

глава Минэкономразвития Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр экономического развития России Максим Решетников оценил состояние экономики страны после пандемии коронавируса. По его мнению, она "выздоровела" и демонстрирует позитивную динамику к дальнейшему укреплению.

Как заявил Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума, российская экономика сегодня чувствует себя уверенно.

"По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за 2 квартал 2021 года - плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле - плюс 0,4%", - рассказал министр.

Решетников отметил, что некоторые отрасли пока не восстановились до конца, однако имеют к этому неплохой потенциал. Среди таких отраслей - добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг. Также показывает хорошие результаты сфера инвестиций, которая также оправляется от пандемических эффектов. Это, подчеркнул Решетников, говорит о том, что экономика "выздоровела".

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, ВВП России вернулся к уровню, который существовал до пандемии коронавируса. Экономика, по словам премьера, восстановилась уже в июне 2021 года.