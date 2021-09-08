Два судна с сотней пассажиров столкнулись и затонули в Индии Фото: REUTERS

В Индии после столкновения друг с другом затонули два пассажирских судна.

По информации телеканала NDTV, инцидент произошел в восточном штате Ассам на реке Брахмапутра. На борту судов было по меньшей мере сто пассажиров. На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция, на данный момент удалось спасти 30 человек.

Как писал сайт kp.ru, 26 мая 2021 у побережья острова Хоккайдо столкнулись российский транспортный корабль «Амур» и японская рыболовная шхуна. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту японского корабля моряков погибли. Российское судно после происшествия было направлено в порт города Момбэцу.

Напомним, что разбирались в причинах столкновения российского транспортного корабля с японской рыболовной шхуной специалисты японского комитета по транспортной безопасности.

В июне суд 2021 в городе Асахикава на севере Японии задержал российский «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне, меньше чем через месяц он направился обратно в Россию.

<p>

<kp:video id="850227"></kp:video></p>