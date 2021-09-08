Воробьев назвал главу МЧС Зиничева офицером с большой буквы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. 8 сентября он, участвуя в плановых учениях, бросился в воду, чтобы спасти жизнь сорвавшемуся с края обрыва режиссеру Александру Мельнику. В результате оба мужчины погибли.

"Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моем сердце", - цитирует Андрея Воробьева телеканал 360.

Он охарактеризовал Зиничева как немногословного человека, который, однако, сумел зарекомендовать себя как профессионал и настоящий мужчина. По словам Воробьева, свои лучшие качества Зиничев демонстрировал не раз и в разных ситуациях.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин отправил телеграмму родным руководителя МЧС Евгения Зиничева. Он выразил свои соболезнования в связи с его трагической гибелью.