Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным руководителя МЧС Зиничева

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму родным руководителя МЧС Евгения Зиничева. Он выразил свои соболезнования в связи с его трагической гибелью - 8 сентября Зиничев, участвуя в плановых учениях, бросился в воду, чтобы спасти жизнь сорвавшемуся с края обрыва режиссеру Александру Мельнику. В результате оба мужчины погибли.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева.

"Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - отметил Песков.

Он добавил, что президент уже направил слова соболезнования родным и близким министра.

Ранее сайт kp.ru, чтобы почтить память Евгения Зиничева, вспомнил его цитаты - мудрые, человечные и добрые.