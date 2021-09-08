Собянин рассказал, сколько человек на самом деле живет в столице

Мэр объяснил, за счёт чего увеличивается население столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждые десять лет Москва в среднем прирастает на миллион человек, и эта динамика сохраняется. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

- Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы, - сказал Сергей Собянин. - Это было и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, и в постсоветский период. Но ни в один период времени никому этого не удалось сделать. Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, кадые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое.

Мэр объяснил, за счёт чего увеличивается население столицы. Вопреки расхожему мнению в городе становится больше жителей не только из-за приезжих.

- И у нас прирост не весь миграционный, - отметил Собянин. - В последние годы большая часть – это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость.

А если смотреть удельный прирост миграции, то Москва не на первом месте. В лидерах - Краснодарский край, Тюмень, еще ряд городов. Москва находится на 4-м месте по такому приросту. Но, конечно, в абсолютных цифрах это большой объем. Сегодня население Москвы - 12,5 миллионов человек и порядка 8 миллионов жителей Подмосковья.