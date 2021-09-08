Российские Су-30СМ прибыли в Белоруссию для создания центра совместной подготовки военных Фото: пресс-служба Министерства обороны Белоруссии

Российские истребители Су-30СМ прилетели на аэродром Барановичи в Белоруссии в рамках создания центра совместной подготовки Вооруженных сил, сообщает белорусское Министерство обороны.

«Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России…Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военных двух государств. Центры совместной подготовки разместят в Нижегородской и Калининградской областях России и Гродненской области Республики Беларусь.