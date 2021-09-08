Собянин поддержал высылку из России и запрет на въезд для мигрантов-нарушителей

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина слушайте на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице и в России не место тем, кто нарушает миграционные законы. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

- Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд, - сказал Собянин. - Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и т. д. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок.

По его словам, в городе сохраняется проблема нехватки рабочих рук. Формально есть ограничения на въезд из стран СНГ в Россию, но по количеству патентов столичные власти видят обратное.

- Их примерно столько же, как и в 2019 году, - около 430 тысяч, - уточнил мэр. - Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что у нас строек уже больше. В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 миллионов квадратных метров. В последние два года мы вводим более 5 миллионов «квадратов», а сейчас приближаемся к 6. То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше.

Но, по мнению мэра, есть и другие причины дефицита трудовых ресурсов.

- Эта проблема, конечно, связана еще и с тем, что у нас структура населения стареющая и процент работающих не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается, - объяснил Собянин. - Надо привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда. Чем, собственно, и занимаются все компании. В коммунальном секторе, например, в ГБУ «Автомобильные дороги», вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей. В наших ГБУ, связанных с эксплуатацией домов, дворов и так далее, больше мигрантов. Там ниже зарплаты, труднее, может быть, работа. Но и здесь при первой возможности рабочие места предоставляются россиянам.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина слушайте на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), а также читайте в ближайших номерах «КП».

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