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Общество8 сентября 2021 20:17

Собянин надеется, что школы Москвы не придется вновь переводить на дистанционку

Ковидные ограничения все же могут коснуться отдельных классов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Сергей Собянин рассказал, придется ли детям вновь заниматься на дистанционке

Сергей Собянин рассказал, придется ли детям вновь заниматься на дистанционке

На пике пандемии столичные школы и вузы перешли на дистанционное обучение. В этот раз новый учебный год начался в привычном формате. В День знаний-2021 в школы Москвы пришли более миллиона детей, в том числе порядка 116 тысяч первоклассников. Но ситуация с коронавирусом не дает расслабляться. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, придется ли детям вновь заниматься на дистанционке.

- Я еще раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае, - подчеркнул Собянин. - Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались.

При этом мэр отметил, что все же там будут санитарные ограничения.

- В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать, - сказал мэр. - Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры.

Тем не менее, если придется, мы тоже готовы. Московская электронная школа (МЭШ) дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента.

Для примера Собянин назвал некоторые полезные для детей и учителей новинки МЭШ.

- Мы интегрировали лучшие образовательные контенты коммерческих организаций в Московскую электронную школу для того, чтобы бесплатно ими могли пользоваться все учащиеся, - сообщил мэр. - Внутри МЭШ создали учебный каркас, потому что она состояла из разрозненных элементов, а сегодня это такая структурированная мощная система с миллионом различных образовательных элементов. С этого года появляется сервис формирования портфолио учащихся. Постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина слушайте на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), а также читайте в ближайших номерах «КП».

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