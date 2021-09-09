Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Роскомнадзора

Мошенники под видом сотрудников РКН собирают персональные данные пользователей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники начали собирать личные данные россиян под видом сотрудников Роскомнадзора, об этом предупредили в РКН. Например, злоумышленники звонят своей потенциальной жертве, представляются оператором ведомства и сообщают, что кто-то пытается сменить абонентский номер собеседника, а потом предлагает оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами.

После этого преступники уточняют, зарегистрирован ли человек на портале «Госуслуг», а затем сообщают, что на проверяемый номер недавно «оформили кредит» и заявляют, что эту информацию может подтвердить Центробанк, предлагая переключиться на его «горячую линию».

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как телефонные мошенники выманили у 54-летней женщины 400 миллионов рублей, эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране.